Joao Villamarín: "Anotar un gol en el Clásico sería lo mejor del mundo" | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes tiene como uno de sus principales refuerzos para esta temporada a Joao Villamarín, el atacante nacional que destacó en el curso pasado siendo clave para los objetivos de Sport Boys.

Joao Villamarín actuó con ‘La Misilera’ como centrodelantero, registrando 11 goles en la Liga 1 2021. No obstante, el delantero señaló que todavía no le han definido en qué posición se desenvolverá en la ‘U’.

“Todavía no lo sé, no hemos hablado de en qué posición fija me va a aponer el profesor Pérez. He aprendido a jugar en todo el frente de ataque y estoy preparado física y mentalmente en la posición que me toque, es aprovechar las oportunidades y sumar la mayor cantidad de minutos”, aseguró el jugador en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

El futbolista de 29 años destacó que el gran objetivo del 2022 apunta hacia el título nacional. “Campeón con la ‘U’, como sea, pero el sueño es salir campeón con la ‘U’ desde que iniciamos la pretemporada”, dijo.

“Me siento cómodo con los compañeros, llevamos una buena relación fuera y dentro, buena química entre todos para ir puliendo esos detalles de los conocimientos dentro del campo”, añadió.

Joao Villamarín y el pasado en Alianza Lima

Joao Villamarín se une a la larga lista de futbolistas que llegó a Universitario tras tener un pasado en Alianza Lima, siendo en su caso a nivel de menores.

“La gente de la ‘U’ ha sido bastante respetuosa y cariñosa, puede que haya tenido pasado en Alianza, pero por el respeto y cariño que le tengo a los que depositaron en mí confianza, tengo que rajarme y sudar todo lo posible para ayudar al equipo”, indicó.

Así, Joao Villamarín aguarda tener la oportunidad de llegar con ritmo futbolístico para el duelo ante Alianza Lima y que se le presente la chance de convertir en el Clásico.

“Anotar un gol en el Clásico sería un sueño, se sabe ya el número de fecha en la que nos vamos a enfrentar, pero hay que pensar en la primera jornada y con el transcurso de las fechas agarremos el recorrido que necesitamos a nivel físico y psicológico. Si se da la posibilidad, sería lo mejor del mundo, anotar un gol en un Clásico”, puntualizó.

Además, el futbolista peruano remarcó que la ‘U’ tiene la obligación de pelear en el 2022 por el título de la Liga 1. “Sentirnos candidatos no, pero pertenecer a un equipo grande con tanta hinchada te exige a soñar y buscar cosas importantes, que tendría que sería el título nacional. Será un año largo y duro, todo se preparan para los mejores resultados y la base para las cosas importantes es partido a partido”, concluyó.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.