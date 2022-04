Jorge Araujo: "Seguimos pensando en el Apertura, no estamos lejos" | Fuente: Universitario

Ante la salida de Álvaro Gutiérrez por la goleada 1-4 frente a Alianza Lima en el clásico, Universitario de Deportes designó a Jorge Araujo como entrenador interino del primer equipo, quien será el responsable de dirigir en la siguiente presentación de los cremas en la Liga 1.

"Me he sentido bien recibido. Los muchachos vienen trabajando muy bien y ha sido un buen inicio para mí. De cara a lo que se viene este fin de semana trataremos de hacer lo posible para los tres puntos", dijo el exdefensa en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Jorge Araujo fue consultado respecto al ingreso de los barristas este miércoles a las instalaciones de Campo Mar, donde resultaron agredidos Hernán Novick y Federico Alonso.

"No tengo la información exacta sobre lo que pasó en Campo Mar. Lo más importante es el compromiso de los jugadores para el fin de semana. Lo que pasó escapa de lo que es fútbol. Lo importante es la salud y bienestar de las personas. No he pedido el cambio de sede de entrenamiento. Lo que pasó no es una situación para darle importancia", apuntó.

Jorge Araujo y Universitario piensan aún en el título de Liga 1

Jorge Araujo dirigirá a Universitario ante Sport Boys en el Monumental | Fuente: Universitario

Tras perder en el clásico, Universitario se quedó con 16 puntos, a cinco unidades de los líderes del certamen. Así, Jorge Araujo apuntó que seguirán peleando por obtener el Apertura.

"Se sigue pensando en obtener el Apertura. Estamos a cinco puntos y no es estar lejos. No hemos bajado los brazos, al contrario. La manera de revertir una situación como la del fin de semana pasado es con trabajo. Es la mejor manera de tener tranquilidad", señaló.

El ‘Coco’ Araujo es el entrenador del equipo de reserva y resaltó que su designación al frente del primer equipo solo es transitoria.

"Soy un técnico interino. Estoy avocado netamente al partido de fin de semana, me estoy proyectando a eso para que el equipo sea beneficiado. Lo estoy asimilando de manera natural, me siento cómodo y todo lo que pase en adelante dependen de muchas cosas, no solo de mí, finalizó.





NUESTROS PODCASTS

La Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU aprobóla primera prueba para diagnosticar COVID-19 a través del aliento, para su uso de emergencia. El dispositivo, llamado InspectIR COVID-19 Breathalyzer, analiza el aliento de una persona supuestamente infectada y en tres minutos da el resultado. Conozca más sobre este nuevo método con el doctor Elmer Huerta.