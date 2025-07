Jorge Fossati tras el empate con Cienciano en el Cusco: "Nos deja una sensación agridulce"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con sentimientos encontrados. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, afirmó que se quedó con una sensación agridulce tras el empate 1-1 con Cienciano.

En conferencia de prensa, el uruguayo indicó que su equipo fue superior durante grandes pasajes del cotejo, pero el empate en el último minuto lo dejó con malas sensaciones.

"La sensación es que es agridulce: dulce por el lado que Universitario hizo un gran partido. Creo que fue más notorio en el primer tiempo. En el segundo seguimos sólidos buscando, ya sin tanta energía como en el primer tiempo y llegaron los cambios, creo que le fueron dando lo que buscábamos al equipo", dijo al inicio.

"Lo agrío es que te pase en el último minuto del descuento cuando tuviste la posibilidad de convertir de manera clara. Allí, en la misma jugada, hubo tres errores conceptuales nuestros", complementó.

Empate no es mal resultado

Por último, Jorge Fossati indicó el empate con Cienciano no es un mal resultado y resaltó la jugada colectiva que realizó el Papá para el gol del empate.

"Es fácil decirlo de afuera, pero el jugador dentro está con las pulsaciones altísimas, más aún con el esfuerzo realizado. Nos quedamos con rabia, bronca, porque este plantel piensa de esa manera. Siempre quiere más, tampoco es un mal resultado si lo vemos desde lo previo", dijo.

"No es para ponernos mal por esto. Lo que hay que resaltar es que si bien nos equivocamos, Cienciano tuvo la virtud de hacer una gran jugada previa, de no nublarse por la hora y terminan haciendo un gol que no es casual, sino producto de una buena jugada colectiva", finalizó.