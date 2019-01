Universitario de Deportes: José Carvallo confirmó que alternará con Patrick Zubczuk

José Carvallo llegó proveniente de UTC. | Fuente: Club Universitario de Deportes

José Carvallo fue el elegido por Nicolás Córdova para arrancar ante la Universidad de Chile. Sin embargo, eso no significa que le haya ganado la pulseada por el puesto a Patrick Zubczuk. El mismo portero de la Selección Peruana contó en RPP que en estos amistosos alternará con el 'Rusito', quien será titular el sábado ante Universidad de Concepción.

""El preparador de arqueros nos lo comunicó. Yo sigo trabajando, pensando que todavía el técnico estará viendo, evaluando. Queda un partido en Chile, la Noche Crema (en Lima) y en Trujillo. Seguramente irá viendo más jugadores, analizando para el dia 16 de febrero", dijo en Fútbol como cancha.

El '1' de Universitario de Deportes también realizó un análisis sobre la derrota por 2-1 en Concepción. "Cuando nos quedamos con 10, el partido se hizo más cuesta arriba, pese a que tuvimos algunas ocasiones de gol, pero en el primer tiempo nos asociamos bien. Pudimos, quizá de contragolpe, tener un poquito más de calidad. El aspecto defensivo también me gustó. El equipo no se paró tan atrás. En las bandas tenemos mucha fortaleza", mencionó.

Carvallo contó que Nicolás Córdova quedó conforme con lo que se corrió y defendió, y dio su punto de vista sobre la labor de Guillermo Rodríguez. "Es un defensor que tiene mucha experiencia, mucho recorrido, trayectoria y nos dará una mano importante. Habla, sí. Esperemos que el 'Mudo' Rodríguez pueda recuperarse y pueda estar en la 'U' porque es un gran defensa", aseguró.

Además, José Carvallo se refirió al primer gol que recibió, tras una descoordinación con Junior Morales: "No le hablé, realmente. Él pudo haberme rechazado. Son circunstancias del partido. Me animé a salir, fue una pelota friccionada. No sé si llegó a ser falta. Quedó corta y lastimosamente quedó ahí. Todavía tenemos que seguir conociéndonos. El chico Morales es joven, está aprendiendo. La comunicación faltó por parte de los dos".