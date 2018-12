El ´Puma' Carranza habló sobre el presente de Universitario. | Fuente: RPP Noticias

El ex capitán de Universitario de Deportes, José Luis Carranza, lamentó la salida de Juan Vargas y Raúl Fernández del cuadro crema de cara a la temporada 2019.

Por ello, el ‘Puma’ Carranza criticó a Universitario y Nicolás Córdova. "La verdad ya no hay referentes en el club. Bueno, cada uno sabe por qué. Yo soy respetuoso con Raúl, no he tenido mucho diálogo y con el 'Loco' sí”, señaló para Best Cable.

“No debería de pasar esto, los maltratos no solamente con ellos, con nosotros también, porque teníamos contratos. Y no se ha hecho respetar, pero no estamos para quejarnos, hay que seguir", agregó Carranza.

En otro momento, el 'Puma' habló sobre el noveno puesto de Universitario en el Descentralizado. “Lo importante es que yo nunca he celebrado un noveno puesto. Siempre he sido primero. Mis expectativas siempre han sido algo superior. Se puede perder como ganar, pero siempre luchando, con la frente en alto. No sé qué pasará”, sostuvo.