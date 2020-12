Luis Urruti delantero uruguayo. | Fuente: Universitario

La permanencia de Luis Urruti en Universitario de Deportes es complicada. RPP Noticias pudo conocer que el delantero uruguayo no está en los planes de la directiva del club, pese que cuenta con la confianza del entrenador Ángel Comizzo.

De este modo, Urruti envió un mensaje a los hinchas de Universitario que más parece una despedida. "Se fue el 2020 la verdad momentos malos pero me quedo con lo hermoso que fue Vestir la camiseta de la U algo inexplicable, agradecerle a los hinchas por el apoyo que siempre me dieron a mis compañeros y principalmente a mi familia que como cada año siempre están al firme", escribió Urruti en Instagram.

Universitario de Deportes no pudo cumplir el sueño de los millones de hinchas cremas al no conseguir la estrella 27 de su historia, hecho que lamenta Urruti. "Me voy con un sabor amargo porque el objetivo era la tan deseada 27 pero sin duda esta cada vez más cerca gracias y mil gracias", agregó.

Urruti anotó seis goles tras 21 partidos disputados con Universitario en el 2020. Ingresó en los dos partidos de la final con Sporting Cristal. A lo largo del año sufrió de lesiones que no permitieron que se consolide como titular.