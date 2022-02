Luis Urruti | Fuente: Liga 1

El último viernes Universitario de Deportes goleó por 3-0 a San Martín por la fecha 2 de la Liga 1 y, tras el encuentro, Luis Urruti habló con la prensa sobre este importante resultado que los mantiene con puntaje perfecto.

"Es importante haber mantenido una base, es fundamental ello y que se sumen algunos jugadores. Todos vamos para el mismo lado, estoy contento con los resultados obtenidos y hay que seguir por este camino que es el correcto", declaró el futbolista de 29 años.

Por otro lado, 'Tito' Urruti habló de sus ganas de marcar: "Uno como delantero siempre quiere convertir, vivimos de los goles, pero me quedo tranquilo porque hice un buen partido. Siempre que ganamos, uno se va contento. Me gustaría convertir, se me está cerrando el arco, pero lo fundamental es que gane el equipo".

Por último, el atacante uruguayo agregó: "Obvio que se extrañaba la hinchada y más la de la 'U', que siempre está en las buenas y en las malas, creo que acompañados de ellos y del buen rendimiento de nosotros, vamos a lograr buenos objetivos".

El próximo encuentro de Universitario de Deportes será ante Carlos Stein el sábado 19 de febrero a partir de las 11:30 am en el estadio César Flores Marigorda.