Manuel Barreto sobre el arbitraje peruano: "No creo que sea un desastre"

El arbitraje nacional no pasa por su mejor momento. Varios equipos han expresado su molestia por las decisiones de los jueces principales y de los que están a cargo del VAR.

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes, aseguró que el arbitraje tiene que mejorar, pero dijo que no lo catalogaría como desastroso.

En una entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, dijo que la 'U' también ha "sufrido en carne propia" las decisiones de los jueces, sobre todo en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

"Las polémicas arbitrales nunca son saludables para un torneo. Creo también que la labor del arbitraje no es fácil. Es una profesión difícil. Que si bien la tecnología ha llegado para darle un poco más de justicia al juego, también ha llegado para ponerle más foco en los árbitros, en su desempeño y cómo se desenvuelven. No creo que el arbitraje peruano sea un desastre, no utilizaría ese término. Que tiene que mejorar, por supuesto", indicó en un primer momento.

"Lo vivimos nosotros en carne propia también. En el Clausura hemos pasado bastantes partidos donde hemos tenido goles anulados que todavía no entendemos o jugadas que ameritan expulsión del rival que no se dio", complementó.

Manuel Barreto pido programar árbitros capacitados

Luego, el exfutbolista le pidió a la CONAR programar árbitros capacitados para las últimas cinco fechas, pues todas serán una final.

"Hemos tenido arbitraje que no han sido buenos. Es importante que, de cara a lo que viene, no solo para la 'U' sino para todos, la CONAR trate de designar a los árbitros más capacitados para estas finales", indicó

Por último, dijo sentirse sorprendido por la exposición a la que estuvo expuesta la CONAR en la última semana (esto en referencia a los videos donde se ve a los jugadores y cuerpo técnico de Alianza Lima insultar al árbitro del partido con Atlético Grau)

"Me sorprendió un poquito que cuando Jean (Ferrari) saliera a comentar algo de los árbitros, se sacó un comunicado. Pero, cuando vemos ahora que se ha insultado a un árbitro y se ha expuesto a la CONAR en redes sociales, no hay el mismo trato", finalizó.