Universitario de Deportes no atraviesa un buen momento, tras acumular dos derrotas de forma consecutiva. Tal vez la cifra no sería tanto problema si uno de esos partidos no fuese en casa y ante su clásico rival, Alianza Lima.

Consciente de ello, Martín Pérez Guedes hizo un mea culpa y se refirió también al próximo encuentro ante Carlos A. Mannucci, por la fecha 6 de la Liga Betsson 2023. El volante crema detuvo su auto a la salida del entrenamiento en Campo Mar y brindó unaas breves declaraciones a la prensa.

"Estamos agradecidos con el apoyo incondicional del hincha y en deuda con ellos por cómo estamos en el campeonato. Debemos ser humildes y saber que hay que mejorar muchas cosas y meter el balón al arco", dijo, haciendo énfasis en la falta de efectividad.

Por otro lado, Martín Pérez Guedes aseguró que los jugadores de Universitario de Deportes ya deben dar vuelta a la página. "Debemos enfocarnos en el partido del domingo con Carlos A. Mannucci, que será muy duro como todos los demás, no podemos perder”, afirmó.

Próximo reto

Universitario de Deportes, que llega de caer por 2-1 ante Alianza Lima en el Monumental, buscará darle un giro a la mala racha en Trujillo. Su próximo partido es el domingo, a partir de las 7:00 pm., ante Carlos A. Mannucci. El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga1 Betsson 2023 se jugará en el Mansiche y será transmitido por RPP Noticias y Gol Perú.

El juez principal del mencionado encuentro entre cremas y carlistas será Joel Alarcón, quien estará asistido por Enrique Pinto y Jerry Gamarra. El cuarto árbitro será José Tamayo.

Roberto Siucho a la espera

Roberto Siucho está a punto de recuperar la nacionalidad peruana. El extremo de 25 años, que se convertiría en el último refuerzo de Universitario, firmó este miércoles el título de su proceso de nacionalización y, para que se concrete, solo hace falta la ceremonia oficial.

El futbolista acudió esta mañana a la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones para continuar con el proceso de nacionalización y, en los próximos días, participará de la ceremonia para recibir el título que lo acredita como ciudadano peruano. Se espera que este acto se realice antes del 8 de marzo, fecha en la que se cierra el libro de pases de la Liga1 Betsson.