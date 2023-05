Martín Pérez Guedes tras derrota en Sullana: "Hay que tragar veneno y aguantar la injusticia"

Este domingo Alianza Atlético venció por 3-1 a Universitario de Deportes por la fecha 2 postergada de la Liga 1 Betsson 2023 y, por su parte, Martín Pérez Guedes, futbolista del conjunto 'crema', se refirió a esta derrota y a las tres expulsiones que sufrieron en el encuentro tras las rojas a Nelson Cabanillas, Aldo Corzo y Rodrigo Ureña.

"Hay que seguir compitiendo, mejorando día a día, fue un partido duro que hubo muchas cosas extra futbolísticas que complicaron el partido, molesta mucho pero como dice una frase: hay que tragar veneno, ingerir justicia y seguir trabajando como dice Bielsa", indicó el volante merengue en diálogo con la Liga 1 Max.

Asimismo, Pérez Guedes agregó: "Creo que no es bueno el arbitraje, no solo en este partido, sino en varios, no se hablan de los partidos ajenos a lo nuestro, hay ciertas condiciones para que no salga un buen duelo que eso es lo que tenía que ser".

Como se recuerda, este significó la primera derrota de Jorge Fossati al mando de Universitario de Deportes y no podrá contar con Cabanillas, Corzo y Ureña para el duelo ante César Vallejo de este viernes en el estadio Monumental.

Con este resultado, Universitario de Deportes continúa en el segundo lugar del Torneo Apertura con 28 unidades, mientras que Alianza Lima continúa como líder con 33 puntos.

Alineaciones confirmadas Universitario vs Alianza Atlético

Universitario: Carvallo; Corzo, Di Benedetto, Riveros; Cabanillas, Ureña, Pérez Guedes, Polo; Calcaterra, Rivera y Herrera

Alianza Atlético: Melian de León; Alburqueque, Pizzorno, Mendieta, Perleche, Manzaneda, Serra, Arias, Fernandez, Canela y Larios

