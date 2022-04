Mayer Candelo confesó su deseo de ser entrenador de Universitario | Fuente: Andina

La ’10’ en la espalda, con el característico estilo de los mediocampistas colombianos, zurdo, y temperamento para convertirse en referente. Mayer Candelo tuvo un recordado paso por Universitario de Deportes entre 2006 y 2008, obteniendo un título del Torneo Apertura. Ahora en la fase de director técnico, expresó su deseo de vestir algún día el buzo crema.

“Ojalá (pueda llegar a la ‘U’) porque tenemos un sentimiento, un amor por Universitario. Esperemos que, en algún momento, podamos ayudar a construir a que el equipo juegue bien, a que tenga esa garra crema que siempre tuvo, pero con buen fútbol. De esta salimos todos y volveremos a verlos en el primer lugar, como se merece”, dijo el colombiano en ‘TV Perú’, haciendo referencia al presente de la ‘U’ en la temporada.

Universitario cesó en el cargo de entrenador a Álvaro Gutiérrez tras la derrota 1-4 en el clásico, en el Estadio Monumental, a pesar de ubicarse sexto y todavía con opciones de luchar por la Liga 1. Como técnico interino asumió Jorge Araujo, excompañero de Mayer Candelo.

Mayer Candelo y la referencia de Ricardo Gareca

Mayer Candelo dirigió al Cortuluá de Colombia en 2019 | Fuente: Instagram

Mayer Candelo cerró su carrera profesional en el Cortuluá de Colombia y de inmediato, en 2019, tomó las riendas del equipo para estrenarse como entrenador, llevando al elenco a luchar por el ascenso a la Primera División.

Para su faceta de director técnico, Mayer Candelo reveló que emuló a Ricardo Gareca, quien fue su entrenador en Universitario y con quien ganó el Apertura del 2008.

“Yo siempre le agradecía (a Gareca). Él empezó mirando a Menotti y se retiró muy temprano. En ese momento yo le dije que lo admiraba, porque de verdad admiraba todo lo que hacía con el equipo, como profesional y como persona. Hoy, que ya he dirigido, he copiado cosas de esa enseñanza que tuve años atrás y que me sirvieron para llegar a dos finales en el mismo año”, remarcó el exmediocampista colombiano.





NUESTROS PODCASTS

El médico César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, precisó que el decreto que permite el uso opcional de la mascarilla en espacios abiertos entrará en vigencia recién el 1 de mayo. El doctor Elmer Huerta comentó esta medida y cómo debemos adaptarnos a ella.