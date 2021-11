Nelson Cabanillas | Fuente: Universitario de Deportes

El último domingo Universitario de Deportes venció por 2-1 a FBC Melgar y clasificó a la Copa Libertadores como Perú 3. Tras el encuentro, Nelson Cabanillas, lateral 'crema', habló sobre la actualidad del equipo y su futuro profesional.

"Al inicio no había mucha confianza con el profesor Comizzo, luego me hizo jugar en un puesto que no era natural para mí pero felizmente salió bien y me dio mucha confianza para jugar. Cuando vino el profesor Pérez también supo guiarme", indicó Cabanillas en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a su posible continuidad en el equipo dirigido por Gregorio Pérez, agregó: ""Siendo hincha de la U me gustaría quedarme y salir campeón. Creo que en esta semana iban a empezar las conversaciones con la mayoría de jugadores, todavía no he hablado nada. Mi representante no me ha comunicado nada de San Luis de Chile y conmigo tampoco han hablado".

Asimismo, Cabanillas habló sobre sus expectativas en la Copa Libertadores: "Uno siempre aspira a hacer las cosas bien y creo que si seguimos juntado así vamos a poder llegar lejos".

Por último, el futbolista aclaró el incidente con Kevin Quevedo hacia el´término del encuentro de ayer en el que protagonizaron una gresca: "Kevin Quevedo pensó que por conocerlo no iba a entrarle fuerte. Comenzó a insultarme, me dijo que luego del partido nos vemos. No me agredió, yo decidí ignorarlo pero salieron los más grandes a sacar cara por mí".





