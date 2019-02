Nicolás Córdova, entrenador de Universitario de Deportes. | Fuente: Andrea Closa | Fotógrafo: RPP Noticias

El entrenador de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, se pronunció sobre la salida nocturna de un grupo de jugadores tras el triunfo por 1-0 ante César Vallejo en Trujillo.

Aldo Corzo, Germán Denis y Patrick Zubczuk fueron captados en un establecimiento nocturno, aunque Córdova considera que ello no representa un acto de indisciplina debido que el plantel de jugadores tenía dos días libres.

“Esto estaba pauteado. Son jóvenes y no los estoy defendiendo ni me estoy defendiendo. No es un acto de indisciplina, prefiero que lo hagan ahora que en el campeonato”, declaró Córdova en conferencia de presa.

“Les di días libres porque venían trabajando 33 días sin parar. No voy a perder la confianza con ellos, les dije que sean más vivos para que no los filmen”, agregó el DT crema en Campo Mar.

"Se ha generado tanto revuelo por algo que para mí tiene tan poco significado", finalizó.

Universitario de Deportes debutará en la Liga 1 cuando visite a Unión Comercio. La cita será el domingo 17 de febrero a la 1:30 p.m. (hora peruana).