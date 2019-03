Nicolás Córdova reemplazó a Javier Chirinos en la dirección técnica de Universitario el año pasado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

La posible llegada de un refuerzo más a Universitario de Deportes es un tema recurrente en las conferencias de Nicolás Córdova y la que dio después del triunfo contra Carlos A. Mannucci no fue la excepción. Pero en esta oportunidad, el estratega no solo volvió a reiterar que busca traer un atacante y un mediapunta, sino que además admitió que otros clubes tienen mejor plantilla que él.

"Estamos buscando un enganche y un atacante, pero no son fáciles de encontrar. Si no va a venir gente que realmente nos venga a aportar, el '9' suplente va a ser Osorio. Tenemos con qué defendernos pero, para lograr cosas importantes, necesitamos un plantel muy competitivo. Creemos que hay otros clubes que tienen un plantel más competitivo que nosotros, pero si no hallo a alguien que tenga la capacidad de jugar en este equipo no traere a nadie", dijo el técnico de 40 años.

Por otro lado, Nicolás Córdova fue crítico al momento de hablar sobre el hecho de que la Liga 1 se siga desarrollando durante la fecha FIFA de amistosos, señalando que los futbolistas convocados deberían seguir jugando con los clubes porque ellos son los encargados de pagarles su sueldo.

"No sé si hay otro país en el que se juegue fecha FIFA, creo que en Brasil pero ellos no tienen a ningún futbolista de la selección en su liga. Me parece que jugar en la semana de fecha FIFA va totalmente en prejuicio de los equipos que tienen seleccionados. Estaría muy contento que más futbolistas estén en la selección pero no corresponde que se juegue en fecha FIFA porque el club les paga para que jueguen por nosotros", sentenció Nicolás Córdova.