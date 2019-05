Nicolás Córdova asumió la dirección técnica de Universitario de Deportes el año pasado. | Fuente: Prensa Universitario

Para Nicolás Córdova, el problema de Universitario de Deportes está en lo emocional. En conferencia de prensa, el estratega chileno comentó acerca de la caída por 4-2 frente a Deportivo Municipal y manifestó que les cuesta mucho reponerse de los goles en contra, por lo que considera que existe una fragilidad desde el punto de vista emocional.

"No tenemos la capacidad de levantarnos rápidamente cuando nos castigan, nos cuesta mucho. Pese a haber empatado, hubo mucho desequilibrio después del 3-2. Con uno menos no pudimos contrarrestar ese resultado y los últimos minutos nos desordenamos. Fue una derrota exagerada, pues en algún momento pudimos haber controlado el partido. No nos hemos vuelto frágiles tácticamente, sino a nivel emocional", dijo.

Por otro lado, Nicolás Córdova fue consultado si es que tiene las armas para poder revertir el momento de Universitario de Deportes en lo anímico y reveló que viene de tener la mejor semana del año en los entrenamientos.

"En estos momentos es difícil analizar si es que encuentro los argumentos para poder sacar esto adelante desde lo emocional pero de lejos, esta ha sido la mejor semana de entrenamiento de todo el año. Sin embargo, la respuesta tiene que ser en los partidos, no en las prácticas. Esto no pasa por la actitud de los jugadores, sino por otra cosa", concluyó.