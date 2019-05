Nicolás Córdova ha sumado 19 puntos con Universitario en la presente temporada. | Fuente: Prensa Universitario

Nicolás Córdova es consciente de que su puesto como estratega de Universitario de Deportes siempre está en riesgo. En conferencia de prensa, el entrenador chileno habló sobre la posibilidad de dejar su cargo en la entidad merengue y señaló que, en caso se vea obligado a irse, lo hará de buena manera por el trabajo hecho durante su tiempo en la institución.

"No sé lo que se habla porque trato de no leer muchas cosas. Los entrenadores siempre estamos con las maletas hechas para irnos, pues estas situaciones pasan. Si me tengo que ir, lo haré con la frente en alto por haber trabajado lo mejor posible. La gente cuando paga su entrada me puede gritar merecidamente lo que se le ocurra, es parte del juego llevarse insultos cuando las cosas no resultan", dijo.

Asimismo, Nicolás Córdova habló sobre lo que se necesita para darle vuelta a este tipo de situaciones adversas y también consideró que no están en una fase tan crítica al ubicarse dentro de los primeros lugares de la tabla.

"Esto se revierte con trabajo, esfuerzo, dedicación y ganas de sacar esta situación adelante. Ante una derrota de esta magnitud, parecia que nuestra situación fuese crítica pero estamos terceros. No es una excusa para nada, pero eso la realidad. Acá no hay pócimas mágicas en la que uno puede sacar adelante esto de un día para otro", concluyó Nicolás Córdova.