Patrick Zubzuck: "Llego a Universitario para pelear el puesto" | Fuente: Liga 1

Está de regreso. Tras haber sido prestado a Universidad César Vallejo por todo el 2020, Patrick Zubczuk retorna a Universitario de Deportes para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores 2021.

Por su parte, el arquero se refirió a su regreso al club 'merengue' y la posibilidad de que sea titular, tomando en cuenta que quien ocupa su puesto es José Carvallo, capitán del equipo.

"Universitario se comunicó conmigo para solicitarme que regrese. Yo feliz acepté el reto, siento que vuelvo al equipo con mucha más experiencia”, sostuvo el golero en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Llego a pelear el puesto, como cualquier jugador en cualquier puesto. Estoy yendo a la U a competir, como siempre lo he hecho, tratar de ganarme una oportunidad. Daré lo mejor de mí desde donde me toque estar”, agregó el ex arquero 'poeta'.

En tanto a sus proyectos personales, habló de la posibilidad de vestir la 'blanquirroja': "En mi cabeza está estar en algún momento en la Selección. Para eso necesito continuidad, creo que todo se dará a su debido tiempo".

Finalmente, se refirió al descenso a la Liga 2 de Alianza Lima, su clásico rival: "Nunca le podría desear el descenso a un jugador de fútbol. A mí me tocó vivirlo junto con mis compañeros en el 2018, son momentos muy difíciles, gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. Debe ser terrible".