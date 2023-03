Piero Quispe tiene contrato con Universitario hasta el 31 de diciembre del 2025. | Fuente: EFE

Piero Quispe es uno de los mjeores jugadores de Universitario de Deportes en la presente temporada. Desde la llegada del uruguayo Jorge Fossati, el volante de 21 años ganó minutos y se convirtió en pieza clave para este buen momento del cuadro crema que es puntero del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

Fue clave en el pase de Universitario a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en el Torneo Apertura, anotó justo en la fecha pasada en la victoria ante Cienciano en el Monumental de Ate.

Sin embargo, la historia de Quispe pudo cambiar radicalmente en Universitario. Y es que llamó llorando a su agente para pedirle que realice las gestiones para que se desvincule del cuadro crema debido que no soportaba vivir en Campo Mar cuando pertenecía al equipo de reserva en 2020.

"Me hizo vivir 9 meses en Campo Mar", señaló Quispe sobre Ángel Comizzo, que en ese entonces era entrenador de Universitario. Según él, el DT argentino fue la persona que pidió que él y nueve jugadores más vivan en en Campo Mar durante la pandemia.

"Solo salíamos sábado y domingo y regresábamos lunes, pero cuando vino pandemia nos quedamos como 24 días sin ver a nadie, ni la familia. Y no nos dejaban salir. Era incómodo, porque era chico", dijo en entrevista al programa de YouTube Cojo y Manco.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Quispe y Herrera son dos cartas de gol de Univesitario. | Fuente: Universitario

Quispe extrañaba a su familia

"Te sentías mal, porque te bajoneabas porque te sentías menos que ellos (los grandes). A mí no me gustaría que un chico de una categoría menor que yo, porque es feo, es incómodo, no ves a tu familia. Justo en ese tiempo no me hacía jugar y me sentía mal. Siempre la llamaba a mi mamá, casi llorando, porque quería el amor de ellos porque estaba solo con un amigo", indicó.

"A él le gustaba que los chicos se queden en Campo Mar. Es más yo hablé con mi representante y le dije que me quería ir de la 'U' porque me sentía mal", agregó.

Quispe, finalmente, recuerda que su representante lo convenció de quedarse en Universitario a pesar de lo incómodo que se sentía por Comizzo, que actualmente dirige a Deportivo Municipal.

"Lo llamé a mi representante y le dije que no quiero estar acá. A él sí le dije llorando que me quiero ir, pero él me insistió que me quede. Nueve meses estuve (en Campo Mar). Dos meses te puedo aguantar, pero nueve no", concluyó.





NUESTROS PODCASTS

Feminicidios de nunca acabar

¿Qué falta en el país para que casos de feminicidio como el de Katherine Gómez alcancen una verdadera justicia? ¿Qué falló en nuestro sistema de justicia para que el presunto feminicida aún esté libre? Lo analizamos en el siguiente informe de Andrea Amésquita.