Ángel Cayetano llega procedente de Cerro Largo | Fuente: @Universitario

Universitario de Deportes presentó a Ángel Cayetano como su flamante refuerzo para la temporada 2022 y lo hizo de una manera especial. A través de las redes sociales, el club no solo dio más detalles del volante uruguayo, "quien jugó 28 partidos y gritó cinco goles en la liga uruguaya de este año". Pero hay más.

En un video, Ángel Cayetano cuenta la experiencia que vivió en marzo de 2020 cuando pisó el Monumental como parte del plantel de Cerro Largo, que fue rival de Universitario en la Noche Crema. El volante aquella noche fue titular del cuadro charrúa.

“Hay momentos en la vida que quedan para siempre. Y cuando uno juega al fútbol es tanto lo vivido, que los momentos memorables son aún más emotivos. Hace casi dos años pisé esta cancha como visitante y aunque fue una experiencia inolvidable me quedó algo muy claro: desde el minuto uno de aquel partido solo pensaba en el día en que me tocara jugar con una hinchada como esa a favor. Hoy el fútbol me pone frente a uno de esos momentos que quedan para siempre. ¡Y dale ‘U’!”, relató Ángel Cayetano en un video publicado en las redes sociales de Universitario.



Ángel Cayetano | Fuente: Universitario

Ángel Cayetano se une a la pretemporada de Universitario

El volante uruguayo ya pasó los exámenes médicos de rigor y este lunes se unirá a la pretemporada de Universitario en Campo Mar.

El equipo crema viene trabajando desde el lunes pasando en Campo Mar, pero este domingo los jugadores tuvieron el día libre.

.

NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.