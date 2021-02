Bruno Vides continúa en negociaciones con la 'U'. | Fuente: Emelec

Universitario de Deportes sigue en la búsqueda de su próximo '9'. Y, en los últimos días, uno de los jugadores con los que más se negocia es Bruno Vides. El argentino ya recibió una propuesta formal del club, pero aún no se llega a un acuerdo económico.

Mientras tanto, en RPP Noticias nos pusimos en contacto con Santiago Cattani, presidente de la Universidad Católica de Ecuador, último equipo del jugador, quien se refirió no solo a la reciente desvinculación, sino también nos brindó algunas características de su juego.

"Es un jugador acostumbrado a ser titular, queria más minutos. Ahora se presentó un tema personal con su padre y decidió estar junto a él, que es lógico, y, como quería más minutos, pidió la posibilidad de ver su salida para jugar en otro lado más tiempo. Se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato que tenía con nosotros y ahora es jugador libre. Eso le facilitará negociar con cualquier equipo", dijo.

Al ser consultado sobre si le mencionó alguna propuesta de un equipo peruano, el directivo respondió que "Mencionó un posible interés pero nunca dijo qué club ni dio mayor detalle".

Por otro lado, Cattani describió el estilo de juego del delantero. "Es un jugador muy técnico. No es rápido, sin decir que sea lento, pero no es un velocista, ni alguien que destaque por su velocidad, sino por la parte técnica. Tiene buen remate, es especialista en penales. Quizá no es un '9' característico de área porque no es grande, pero es muy hábil y le gusta jugar bien, sea detrás del nueve o un poco abierto", finalizó.