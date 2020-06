José Carranza y 'Chemo' del Solar. | Fuente: RPP Noticias

Los hinchas de Universitario de Deportes recuerdan a José Carranza y José del Solar como grandes amigos. Sin embargo, el 'Puma' dejó en claro que actualmente no tiene una buena relación con el entrenador de César Vallejo.

Carranza, visiblemente apenado, reconoció que 'Chemo' del Solar lo decepcionó como amigo. "Con él no hablo más, en la vida hay que tener códigos", señaló el exvolante crema a Desde las Gradas.



De esta manera, la amistad entre Carranza y Del Solar pasó al olvido. Atrás quedaron los días cuando el 'Puma' se refería a su excompañero como "hermano" y "compadre".

Carranza ya había dicho en 2019 que 'Chemo' del Solar ya no formaba parte de su grupo de amigos.

“Era mi amigo, pero las cosas son muy claras. Yo camino por la calle tranquilo, no me escondo. Puedo tener plata o no, hay otros que tienen mucha plata pero son infelices en la vida. Lo que somos nosotros, hablamos directo las cosas”, aseguró en 2019.