Matias Succar interesa a Universitario | Fuente: Matías Succar Instagram

Universitario de Deportes repatrió, la semana pasada, a Jordan Guivian, pero no sería el único. Los cremas le han puesto la puntería al delantero Matías Succar, de 23 años, que en este momento está como jugador libre.



La 'U', incluso, ya le hizo llegar una propuesta a Matías Succar, quien rescindió contrato con el LASK Linz de Austria.

RPP Noticias pudo conocer que la idea del cuadro crema es hacerle un contrato de dos o tres años. El exdelantero del Municipal también tiene la oferta de Carlos A. Mannucci. Esta semana debe definirse antes del cierre de libro de pases, marcado para el 10 de julio.

La posible contratación de Matías Succar es independientemente si Alex Valera se va a Rosario Central del fútbol argentino.





Matías Succar y las pocas oportunidades que tuvo

Hace un año y medio, Matías Succar fichó por el LASK Linz de Austria con mucha ilusión, pero el club lo cedió a préstamo en Pasching y Teplice. En el club checo, el atacante peruano jugó 11 partidos, dos de ellos como titular. Anotó un gol.

"No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida, ni en lo deportivo ni en lo personal. Consideré que estaba totalmente convencido que tenía que dar el paso al fútbol europeo, era una linda oportunidad y sigo convencido que tomé la decisión correcta", dijo Succar hace dos semanas a Gol Perú.

Antes de partir a Europa, el atacante nacional anotó 11 goles en 2020 con la camiseta de Deportivo Municipal.

