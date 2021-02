Rafael Guarderas: "Hernán Novick es un jugador más vertical y le gusta aparecer en el área" | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes continúa preparándose para lo que será el inicio de la Liga 1 y su participación en la Copa Libertadores. Por su parte, Rafael Guarderas, mediocampista del equipo crema, dio más alcances sobre sus expectativas para esta temporada.

"Va a ser un año mejor que el anterior. El objetivo es salir campeón. Creo que se ha hecho un buen plantel, casi el 80% del año pasado continúa", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, habló sobre la disputa del puesto de titular en el mediocampo: "Va a ser una pelea constante y eso también le va a dar más opciones al profesor Comizzo".

Por otro lado, en tanto a refuerzos, remarcó la presencia de Hernán Novick, el nuevo 10 uruguayo del equipo merengue: "Es un jugador que le gusta mucho aparecer en el área, a diferencia de Donald Millán, me parece que es un poco más vertical, juega a uno o dos toques".

En tanto a las salidas, fue consultado sobre cuánto pierde el club con la ausencia de Alejandro Hohberg: "Se dice mucho que no hay jugadores irremplazables. Creo que Hohberg ha sido importante, pero este año tenemos a Urruti, a Quintero o a quien le toque estar”.

Sobre lo personal, afirmó: "No fue un año muy vistoso para mí en el 2020. La lesión y que los partidos sean tan seguidos me costaron mucho para agarrar ritmo. Yo tenía mejores expectativas, pero son cosas del fútbol. No fue el mejor rendimiento, entiendo al hincha”.





.

