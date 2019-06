Raúl Ruidíaz salió campeón nacional con Universitario en 2013 con Ángel Comizzo en la dirección técnica. | Fuente: Prensa Seattle Sounders/Telemundo

Raúl Ruidíaz aprueba el retorno de Ángel Comizzo a Universitario de Deportes. El delantero de Seattle Sounders, que llegó recientemente a Lima para unirse a las prácticas de la Selección Peruana, consideró que el entrenador de 57 años es el indicado para la dirección técnica de la escuadra de Ate, aunque señaló que estará a la espera de la firma oficial.

"Hasta que no firme, no voy a creer lo de la vuelta de Ángel Comizzo a Universitario de Deportes. Pero si se da el caso, creo que es el indicado para que tome el equipo. Sé de su trabajo, estuve en el 2013 con él y creo que es el indicado para remontar este momento con la 'U'. Por mi lado, como hincha se sufre mucho y más aún desde lejos, pero me puse feliz con la victoria ante UTC", dijo.

Raúl Ruidíaz fue dirigido por Ángel Comizzo en Universitario de Deportes los años 2013 y 2014, llegando a campeonar la Primera División Peruana 2013 tras derrotar en la final a Real Garcilaso. Posterior a esa experiencia, el estratega argentino dirigió al Monarcas Morelia y la Universidad César Vallejo, equipo con el que descendió en 2017.