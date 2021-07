Roberto Martínez: "En la 'U' queremos generar chicos con la identidad que ser requiere" | Fuente: Universitario de Deportes

Este martes, Roberto Martínez, exfutbolista de Universitario de Deportes, se refirió a su nueva labor en el club 'crema' pero ya no dentro de las canchas, sino como asesor en el área de planificación deportiva.

"Recibí la invitación, hace varios años que conozco a la gente de la administración y en algún momento me hablaron, yo no definía el tema de participar en la parte deportiva del club. Recibí nuevamente una invitación para formar parte del club en la parte deportiva, lo analicé bien, es lo que me gusta, he visto lo que es la administración del club y siempre he dicho que lo hacen correctamente. Tomé la decisión y estoy bien contento", indicó Martínez en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto a la posibilidad de que actual administración deje el cargo, agregó: "Ese tema lo tengo claro, si me dicen 'hasta acá nomás', así será. Mientras pueda aportar y yo me sienta contento estoy feliz de hacerlo, como he sido feliz cuando otros exjugadores han trabajado con alguna administración. Mientras el apoyo sea porque quieres al club y no hay otro interés, bienvenido sea".

Por último, habló de las expectativas que tiene con las canteras menores del cuadro 'merengue': "Lo que queremos es que el club empiece a generar chicos con la identidad que se requiere, que sean vendibles para el extranjero y generen recursos para la institución. Queremos que el club tenga una estructura que no nazca de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba".

