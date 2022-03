Rodrigo Vilca con Universitario. | Fuente: Gol Perú

No fue el primer partido soñado. Rodrigo Vilca analizó el empate ante Cienciano del Cusco, que marcó su debut con la camiseta de Universitario de Deportes que no logró sumar tres puntos en el Monumental de Ate por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022.

"Es un debut amargo, todos quieren una victoria. Necesitábamos ganar para darle lo que se merece el público que nos viene alentar siempre", señaló Vilca en declaraciones a Gol Perú.

Cuando se le consultó si se acomodó jugar por la banda izquierda, señaló: "El técnico me pidió que no salga mucho, que me quede atrás. Todos saben que mi puesto es de 10, pero no tenía mucho ángulo al arco, que me gusta a mí para enganchar y pegar, pero también es una posición que la puede hacer", agregó.

Rodrigo Vilca señaló que su paso por el Newcastle United lo ayudó para madurar en su carrera de futbolista. "Faltó hacer goles, hemos corrido fuerte pero así son los partidos. En Inglaterra fue bueno, es otro trabajo, vengo muy mentalizado y muy maduro", culminó el exjugador de Municipal que este sábado cumplió 23 años.

Universitario, que llegó a este partido con una derrota ante Municipal sumó 10 puntos y se sitúa en la cuarta posición del Torneo Apertura a cinco unidades del líder Alianza Atlético.

Rodrigo Vilca debutó con Universitario | Fuente: GOL Perú

Universitario vs. Cienciano: así arrancaron en Liga 1 Betsson

Universitario: José Carvallo; Roberto Villamarín, Piero Guzmán, Ángel Cayetano, Nelson Cabanillas; Gerson Barreto, Armando Alfageme, Hernán Novick; Alberto Quintero, Piero Quispe, Alex Valera.

Cienciano: Miguel Vargas; Erick Perleche, Koichi Aparicio, Paolo Fuentes, Carlos Beltrán, Ayrthon Quintana; Emanuel Ibáñez, Roberto Bardales, Matías Carpio; Fernando Guerrero, Facundo Curuchet.





