Universitario de Deportes debutará ante la Academia Cantolao. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes vs. Academia Cantolao se enfrentarán este domingo 6 de febrero, a partir de las 3:30 pm., en el estadio Miguel Grau del Callao. Y, si bien el club ya oficializó a Álvaro Gutiérrez como nuevo entrenador del equipo, en su debut en la Liga1 Betsson estará al mando de Manuel Barreto, de forma interina.

El cuadro crema no podrá contar con Hernán Novick para este primer patido del Torneo Apertura. Si bien el volante uruguayo tuvo algunos minutos en la Noche Crema, lo cierto es que no será considerado pues aún no está al 100% físicamente. En la pretemporada sufrió una fractura en el dedo del pie derecho y, aunque quiso estar en la presentación, se ha optado por esperar a que esté totalmente apto para un partido por los puntos. Así, se espera que en la fecha 2 esté totalmente recuperado.

Otros que no han sido considerados, pero por decisión técnica, son Iván Santillán, José Zevallos, Leonardo Rugel y Alfonso Barco, uno de los refuerzos del equipo merengue.

Esta es la lista de concentrados de Universitario de Deportes:

1. José Carvallo

2. Diego Romero

3. Aldo Corzo

4. Roberto Villamarín

5. Federico Alonso

6. Nelinho Quina

7. Piero Guzmán

8. Nelson Cabanillas

9. Armando Alfageme

10. Ángel Cayetano

11. Gerson Barreto

12. Rafael Guarderas

13. Piero Quispe

14. Alberto Quintero

15. Luis Urruti

16. Joao Villamarín

17. Alexander Succar

18. Alex Valera

Cambio de mando

Por medio de sus redes sociales oficiales, Universitario reportó este jueves sobre la contratación de Álvaro Gutiérrez como su flamante director técnico. Tras la partida de Gregorio Pérez y Edgardo Adinolfi, el banquillo merengue tiene nuevo dueño.

"Universitario pone en conocimiento de sus socios, socios adherentes, hinchas y opinión pública la designación del profesor Álvaro Gutiérrez Felscher como nuevo director técnico del plantel profesional", es lo que indicaron en la 'U' vía Twitter, Facebook e Instagram.

"El profesor llegará al país el día sábado (5 de febrero) y será presentado al primer equipo el lunes 7 de febrero", es lo que indican. Además, en Universitario de Deportes manifiestan que "ese mismo día se realizará la presentación oficial ante los medios de comunicación en conferencia de prensa". En Ate afinan detalles para su arribo.

Álvaro Gutiérrez tiene pasado en clubes como Atenas, Rampla Juniors, Rentistas, Nacional, Al Shabab (Arabia Saudita), Liga de Quito y Olimpia. En el 'albo' consiguió el título nacional de la temporada 2019.

Nuestros Podcast



Informes RPP

Óscar Miguel Graham Yamahuchi fue nombrado como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del gabinete de Héctor Valer Pinto, ¿Quién es el titular de esta cartera, qué experiencia tiene y cuáles son los retos que asumirá?