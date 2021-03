Sonia Alva comunicó razones de su salida como administradora de Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

El último sábado, RPP Noticias adelantó que Sonia Alva había decidio renunciar al cargo de administradora del club Universitario de Deportes y, este domingo, emitió un comunicado confirmándolo y anunciando algunas de las razones de esta decisión.

"A través de estas líneas quisiera hacer de conocimiento a la opinión pública que he renunciado de manera irrevocable al cargo de Administradora del Club Universitario de Deportes, decisión que comuniqué oportunamente a la Presidencia de la Junta de Acreedores", indica el primer párrafo de su mensaje.

Asimismo, agrega: "Pese a todos estos obstáculos, el trabajo serio y profesional de mi gestión no solo logró generar tranquilidad en los auspiciadores, quienes ratificaron su confianza en la marca U, sino que además incorporamos a nuevas empresas que se sumaron al proyecto".

En tanto las razones de esta decisión, indicó: "Lamento profundamente verme en la necesidad de alejarme de Universitario y no poder seguir trabajando en el enorme reto de darle viabilidad a esta institución tan grande, con tanta historia y que en este tiempo he aprendido a querer. Pero en la actualidad, no están dadas las condiciones para continuar con mi labor en la Administración del Club".

Por último, indica: "Seguiré cumpliendo con mis funciones con la misma responsabilidad y compromiso que tuve desde el primer día que pisé el Estadio Monumental y espero que así lo hagan también quienes vengan en el futuro. La U no se merece menos".

Sonia Alva fue designada como administradora del club por Gremco, máximo acreedor de Universitario de Deportes, en agosto de 2020, en reemplazo de Carlos Moreno, a quien Indecopi multó con 70 UIT por un proceso sancionador por hechos ocurridos durante su gestión.

Sonia Alva comunicó razones de su salida como administradora de Universitario de Deportes | Fuente: Alvalegal

NUESTROS PODCASTS

Una trabajadora de salud vacunada contra el Covid-19 dio a luz un bebé con anticuerpos de la enfermedad y, según los médicos que lo comprobaron, es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo ¿Qué ocurrió? El Dr. Huerta nos explica la "inmunidad activa y pasiva", que explica lo que ocurrió con este recién nacido.