Tiago Cantoro tras firmar con Universitario "Gracias a mi familia estoy cumpliendo mi sueño" | Fuente: RPP Noticias

El joven delantero de 18 años Tiago Cantoro firmó esta tarde su primer contrato profesional con Universitario de Deportes. Sin embargo, para llegar hasta donde está, tuvo que pasar momentos difíciles, en los cuales su familia le mostró todo su poyo, el cual ayudó a que Tiago cumpla su sueño de jugar por el primer equipo.

"Con mi familia hemos pasado momentos difíciles, y es lindo saber cómo pudimos salir adelante, es un día tan feliz, esto es emocionante. Ellos tres (Su papá, mamá y hermano) son las personas más importantes en mi vida. Si no fuera por ellos no estaría acá cumpliendo mi sueños", declaró Tiago Cantoro para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, Tiago habló sobre su preparación ya que no podrá hacer su debut en Universitario hasta la próxima temporada. "Mi preparación va aser como lo venía haciendo. Tuve partidos en reserva, no voy a poder jugar hasta el año que viene pero la preparación va a ser como ahora. Entrenarme al 100 para jugar cuando me toque", agregó.

El delantero crema dijo tener cosas parecidas a su papá Mauro Cantoro. "En la cancha algunos piensan que somos similares, otros diferentes. Tenemos cosas parecidas pero no soy nueve de área. Me gusta recogerme, tenemos cosas parecidas como la pegada", concluyó.