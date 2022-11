Bryan Reyna fue parte del empate entre Universitario y Cantolao. | Fuente: Academia Cantolao

Universitario de Deportes no tuvo una buena participación en la Liga1 2022, pero tampoco se quedó con las manos vacías. El club crema logró, al finalizar el Torneo Clausura, su clasificación a la Copa Sudamericana. Por eso, mientras sus futbolistas están de vacaciones, la directiva ya planifica la temporada 2023.

En ese sentido, RPP Noticias conoció que existe un nombre que interesa en tienda crema. De hecho ya existió un contacto previo con el club dueño de su pase, pero sin éxito. Se trata de Bryan Reyna, futbolista de la Academia Cantolao y recientemente convocado a la Selección Peruana.

La 'U' quiere contar con el volante, pero el 'Delfín' tiene altas expectativas económicas, por lo que la primera propuesta no fue aceptada. De todas formas, en tineda merengue no se rinden y, esta semana, realizarán una nueva oferta. Eso sí, no es sencillo, pues la pretensión es más del triple de lo inicialmente propuesto.

Por otro lado, Cantolao ha recibido comunicación de parte de otros clubes limeños también, manifestando interés en Bryan Reyna. Sin embargo, el principal objetivo del club dueño de su pase es esperar alguna propuesta del extranjero.

Elogios de Cueva a Quispe

Piero Quispe fue uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes en la Liga1 Betsson 2022. Su buen presente lo llevó a ser considerado por Juan Reynoso en la Selección Peruana. En los entrenamientos de la bicolor, el volante conoció a algunos futbolistas que, previamente, veía únicamente por televisión. Uno de ellos fue Christian Cueva.

El experimentado futbolista del Al Fateh y de la blanquirroja contó este lunes, en conferencia de prensa, que recibió, tiempo atrás, un mensaje por Instagram del crema. Él, al saber quién era, le respondió. Y, aunque no entró en detalles de cómo fue la conversación, no dudó en 'echarle flores' al mediocampista, con quien en estos días comparte trabajos en la Videna.

"Es un chiquito muy humilde, me trae muchos recuerdos al verlo. Fue grato para mí cuando me escribió al Instagram. Inmediatamente le respondí y ahora teniéndolos cerca vas conociendo más de ellos (los jóvenes). Piero es un tremendo jugador, le va a aportar mucho a la Selección Peruana. Sigo la Liga1, veo a su club y las cosas que hace, es para admirar", dijo.

Asimismo, 'Aladino' se animó a darle un consejo al jugador de Universitario de Deportes. "Se nota lo que Piero Quispe quiere darle a la Selección Peruana, pero siento que el momento le va a llegar. Dios le va a poner la oportunidad, ahí donde pueda desarrollarse como él sabe", complementó.