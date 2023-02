Hernán Barcos fue bicampeón con Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

En semana de clásico se trabaja distinto. Así lo entiende Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, quien, luego de la práctica del miércoles, detuvo su auto para brindar declaraciones a la prensa en relación al partido ante Universitario de Deportes.



Los íntimos enfrentarán a los merengues el domingo 19 de febrero, en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson. A diferencia de los dirigidos por Carlos Compagnucci, que cayeron 1-0 en Tarapoto ante Unión Comercio, el equipo del 'Chicho' Salas llega de ganar por 2-0 a Sport Boys.

Sin embargo, pese a la reciente victoria, el plantel blanquiazul no se confía. Eso, según declaró el 'Pirata', autor de uno de los tantos frente al cuadro rosado, en la última jornada del torneo peruano.

"El equipo llega muy bien, con ganas, con entusiasmo, con confianza, pero no confiado. (Estoy) tranquilo y esperando llegar de la mejor forma", dijo inicialmente. Además, agregó que piensan únicamente en ellos y no en el rival: "Nosotros no estamos preocupados por la 'U', estamos preocupados por nosotros mismos, por lo que podamos hacer nosotros, después veremos lo que tienen ellos".

Por otro lado, Hernán Barcos se refirió a cómo le fue jugando en el estadio Monumental, cancha de Universitario de Deportes. "Ahí jugué un solo partido y lo ganamos 4-1, así que muy bien. Los clásicos siempre son lindos y hay que ganarlos, estamos trabajando para eso", manifestó el futbolista de Alianza Lima.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Aniversario de Alianza Lima

Hernán Barcos, uno de los referentes de Alianza Lima, envió sus saludos por el aniversario número 122 de la institución blanquiazul. "Nosotros (él y su familia) estamos muy felices por acá y esperamos estar por mucho tiempo más. Debemos disfrutar, hinchas, jugadores y dirigentes, de la historia de un grande", afirmó.



La Conmebol también se unió a la celebración y recordó esta fecha importante para el club íntimo. "¡El barrio Matute está de fiesta! ¡Es el cumpleaños de Alianza Lima! Uno de los clubes más populares de Perú, corazón de Lima, celebra sus 122 años de vida. ¡Felicidades aliancistas!”, escribió el organismo en sus redes sociales.

¡El barrio Matute está de fiesta! ¡Es el cumpleaños de @ClubAlOficial! 🎉🇵🇪



Uno de los clubes más populares de Perú, corazón de Lima, celebra sus 1️⃣2️⃣2️⃣ años de vida.



🔥 ¡Felicidades aliancistas!#CreeEnGrande pic.twitter.com/8F3f7Zq6W5 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 15, 2023

Autoridades definidas

Para el Clásico ya se definieron a las autoridades responsables. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Augusto Menéndez como juez principal para el Universitario vs. Alianza Lima.

Menéndez, árbitro de categoría FIFA, estará presente en el Estadio Monumental, acompañado por Stephen Atoche (1er asistente) y Leonar Soto (2do asistente), ambos también FIFA. El cuarto árbitro será Alejandro Villanueva y Víctor Hugo Carrillo acudirá como asesor.