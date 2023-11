Williams Riveros entrenó de forma diferenciada con Universitario, ¿llega a la primera final ante Alianza Lima?

Universitario de Deportes consiguió el pasado domingo el título del Torneo Clausura, pero los festejos duraron poco. Sin descanso, al día siguiente del triunfo ante Sport Huancayo, los cremas se pusieron a la orden de Jorge Fossati para preparar la primera final de la Liga 1 Betsson 2023, frente a Alianza Lima.

El lunes, el plantel realizó trabajo regenerativo en el Monumental U Marathon. Ya el martes, la práctica tuvo un poco más de exigencia en la cancha de Campo Mar. La prensa tuvo acceso durante los primeros minutos. Y hubo un detalle que llamó la atención: Williams Riveros, habitual titular en la 'U', no trabajó a la par de sus compañeros.

Tras el mensaje inicial del entrenador uruguayo, cuando los jugadores se preparaban para seguir las órdenes del cuerpo técnico en el campo, el defensor paraguayo dejó la zona y se dirigió hacia la zona de gimnasio y terapia. Al conocerse el tema, generó preocupación en más de un hincha.

¿Cuál es la situación de Williams Riveros? ¿Estará a disposición de Jorge Fossati para la primera final de la Liga 1 Betsson 2023? ¿Será titular en el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima? En esta nota de RPP.pe te lo contamos.

La situación de Williams Riveros

Según conoció RPP Noticias, Williams Riveros no entrenó a la par de sus compañeros en Campo Mar únicamente por precaución. Una sobrecarga muscular lo obligó a no exigirse, a cuatro días del vital encuentro entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, por la primera final del torneo peruano.

Sin embargo, no es nada de gravedad. De acuerdo a fuentes cercanas, el cuerpo técnico cuenta con él de cara al partido que se jugará este sábado 4 de noviembre, desde las 8:00 p. m. Incluso, como es habitual, sería titular en la zona defensiva.

Si no es este miércoles, ya el jueves debe trabajar a la par del resto de jugadores de Universitario de Deportes. Hoy por hoy, según mencionan desde el club, su presencia en el clásico no está en duda.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima

Universitario de Deportes, ganador del Torneo Clausura, se medirá ante Alianza Lima, ganador del Apertura, con miras al título de la Liga 1 Betsson 2023. Al ser líder en la tabla acumulada, la escuadra blanquiazul eligió cerrar de visita.

Así, el partido de ida se jugará este sábado 4 de noviembre, desde las 8:00 p. m. (hora peruana), en el Monumental U Marathon. Las entradas ya se agotaron Kevin Ortega será el árbitro encargado de dirigir el primer encuentro de los playoffs.

La vuelta será el miércoles 8 de noviembre, también a las 8:00 p. m. Los boletos saldrán a la venta este jueves. De 11 de la mañana a la 1 de la tarde, la venta será exclusiva para los abonados anuales suscritos a Hazte Íntimo. De 1 de la tarde a 2, para los abonados anuales y los abonados del Clausura. De 2 a 5, para los abonados anuales, abonados de Clausura y Hazte Íntimo. Y, a partir de las 5:30 p.m., si todavía hay entradas, recién se aperturará la venta general.





