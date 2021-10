Luis Urruti lleva cuatro goles en la temporada 2021 con Universitario de Deportes. | Fuente: Club Universitario de Deportes

A cuatro días del Universitario de Deportes vs. FBC Melgar, por la última fecha de la Liga1 Betsson 2021, tres jugadores del plantel brindaron una conferencia de prensa post entrenamiento en Campo Mar. Uno de los elegidos fue Luis Urruti, quien respondió a más de una interrogante.

Respecto a las diferencias entre este enfrentamiento y el de la primera fecha de la Fase 1 -en el que empataron 1-1 con goles de Hernán Novick y Johnny Vidales-, el atacante mencionó que, en aquel momento, no estaban al 100% por factores extradeportivos.

"Con Melgar, en la primera fecha, y mucha gente no sabe, varios jugadores teníamos COVID. Creo que fue la base por la que el equipo no estaba bien. No lo sabíamos, pero varios jugadores estábamos mal físicamente. Ahora estamos en nuestro momento, queremos darle el triunfo a la gente y a nosotros", dijo.

Por otro lado, el Luis Urruti contó cuál cree él que es el principal motivo para el alza en su rendimiento desde que Gregorio Pérez regresó a Universitario de Deportes. "Estoy contento de que haya vuelto quien me trajo a Universitario. He levantado el nivel gracias a la confianza que me da él. La confianza en un jugador siempre es lo más importante", afirmó.

Finalmente, y aunque en RPP supimos que ya existió un contacto informal entre el cuerpo técnico y el jugador, él mencionó que aún no ha existido ninguna conversación al respecto. "No he hablado nada. Lo más importante es el partido del domingo contra Melgar. Después, ya habrá tiempo de conversar si me quedo o si no. No he hablado nada de ese tema", expresó.

Programación de la fecha 17 de la Fase 2

Viernes 29 de octubre:

Cienciano vs. Alianza Lima - 3:30 pm (Iván Elías Moreno)

Sábado 30 de octubre:

Club UTC vs. San Martín - 3:00 pm (Iván Elías Moreno)

Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal - 3:00 pm (Alberto Gallardo)

Cusco FC vs. Sport Huancayo - 3:00 pm (Miguel Grau)

Alianza Universidad de Huánuco vs. Ayacucho FC - 3:00 pm (Videna)

Binacional vs. César Vallejo - 3:00 pm (Monumental)

Carlos A. Mannucci vs. Academia Cantolao - 3:00 pm (Alejandro Villanueva)

Sporting Cristal vs. Sport Boys - 3:00 pm (Estadio Nacional)

Domingo 31 de octubre:

FBC Melgar vs. Universitario de Deportes - 3:30 pm (Alberto Gallardo)