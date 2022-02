Universitario se enfrenta a San Martín | Fuente: Universitario

El duelo entre Universitario y San Martín abren la segunda fecha del Apertura por la Liga1 Betsson. El duelo entre cremas y santos se jugaráen el estadio Monumental de Ate, que contará con el 70 por ciento de aforo.

Tras su triunfo ante Cantolao por 3-0 en su debut en la Liga1 Betsson, Universitario buscará continuar por la misma senda de la victoria. Ahora lo tendrá que hacer de la mano de su nuevo entrenador, el uruguayo Álvaro Gutiérrez, quien asumió la dirección técnica del equipo el último lunes.

En su presentación, el DT fue claro. "Mi estilo de juego es bastante pragmático, trato de adaptarme a jugadores que tengo. Trato de adaptarme a características del equipo rival, vamos a tener que adaptarnos al clima, al rival, asi vamos a arriesgar más o menos. Tengo conceptos claros pero haciendo matices en ciertos partidos".

No solo eso. Al técnico crema también le comentaron sobre el sello de la 'U': la garra. "Si esas son las características de la ‘U’, nos vamos a llevar bárbaro, porque a mí me gusta que corran, me gusta que entreguen todo en cada entrenamiento, cada pase y en los partidos. Eso es lo primero, el ABC del fútbol", sostuvo.



El último miércoles, Álvaro Gutiérrez trabajó con el mismo once que ganó a Cantolao. Es decir, con Carvallo; Corzo, Alonso, Quina y Cabanillas; Barreto, Cayetano y Quispe; Villamarín, Urruti y Valera.

¿Y San Martín?

San Martín no jugó la primera jornada de la Liga1 Betsson. Su partido contra Binacional fue postergado hasta marzo debido a que ambos equipos se unieron al torneo a una semana de iniciarse el mismo.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs San Martín?

Universitario vs San Martín chocarán en duelo vibrante el viernes, 11 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 19:00 horas (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Monumental, de Ate.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Universitario vs San Martín?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Gol Perú (Canal 14). Sintoniza los 89.7 de la FM para que te conectes a al transmisión de RPP Noticias. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe

Universitario vs San Martín: horario en el mundo

México: 6:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 4:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (12/02)