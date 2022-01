Universitario de Deportes realiza su pretemporada en Campo Mar. | Fuente: Universitario de Deportes

Aunque inicialmente estuvo pactado para el sábado 15 de enero, el amistoso entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys se suspendió por la salud del entrenador crema, Gregorio Pérez. En primer lugar, se dispuso que se lleve a cabo el miércoles 19, sin embargo, en las últimas horas, se definió que se juegue el viernes 21 de enero, a partir de las 9:00 am., en el estadio Monumental.

Así, antes de finalizar la semana, la 'U' disputará su cuarto partido de pretemporada. Previamente, enfrentó a Deportivo Municipal, la Academia Cantolao y la USMP. Ahora, el rival de turno será la escuadra porteña. Esto, por supuesto, de no haber inconvenientes en los resultados de las pruebas COVID-19 a las que fueron sometidos este martes los integrantes del plantel merengue.

Hasta el momento, Universitario de Deportes ha disputado tres partidos de práctica. Los dos primeros, en diciembre, en Campo Mar, ante Deportivo Municipal y la Academia Cantolao. El tercero, ya en enero, en Santa Anita, frente a la Universidad San Martín, equipo que espera la decisión del TAS para conocer si disputará la Liga 1 o Liga 2 en la temporada 2022.

Por ahora, no se ha definido si se llevará a cabo o no la Noche Crema. La intención de la institución es realizarla previo al arranque de la Liga1, programado para el 3 de febrero. En cuanto al rival, se insiste con Millonarios de Colombia, pues existe contrato, pero no se descarta, ante la imposibilidad, que sea del torneo local.

Universitario de Deportes: fixture en la Liga 1 Betsson 2022

Torneo Apertura

Fecha 1: vs. César Vallejo (L) – Estadio Monumental

Fecha 2: vs. Cantolao (V)

Fecha 3: vs. Deportivo Municipal (L) – Estadio Monumental

Fecha 4: vs. Atlético Grau (V)

Fecha 5: vs. FBC Melgar (L) – Estadio Monumental

Fecha 6: vs. Ayacucho FC (V)

Fecha 7: vs. Sport Huancayo (L) – Estadio Monumental

Fecha 8: vs. Cusco FC (V)

Fecha 9: vs. Alianza Lima (L) – Estadio Monumental

Fecha 10: vs. Sport Boys (V)

Fecha 11: vs. Sporting Cristal (L) – Estadio Monumental

Fecha 12: vs. Carlos Stein (V)

Fecha 13: vs. Alianza Atlético (L) – Estadio Monumental

Fecha 14: vs. Carlos A. Mannucci (V)

Fecha 15: vs. Club UTC (L) – Estadio Monumental

Fecha 16: vs. ADT (V)

Fecha 17: vs. Cienciano (L) – Estadio Monumental

