Luis Urruti, de 30 años, tiene contrato con Universitario hasta fines de 2023. | Fuente: Club Universitario

A fines del año pasado, Luis Urruti fue noticia porque, pese a que nació en Uruguay, obtuvo la nacionalidad peruana y renovó contrato con Universitario de Deportes sin necesidad de ocupar plaza de extranjero.

Aunque ese detalle juega a su favor, lo cierto es que este sábado, en el amistoso que jugó el club crema ante Sporting Cristal en el estadio Monumental, el popular 'Tito' no fue considerado por Carlos Compagnucci.

Si bien no es de gravedad, el extremo no fue tomado en cuenta por el entrenador merengue debido a un tema físico. Según conoció RPP Noticias, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo debido a una sobrecarga muscular, algo habitual en las pretemporadas, por tratarse de un partido de práctica.

Sin embargo, el tema no le causará mayor inconvenientes. Incluso, ya entre lunes y martes debe trabajar a la par de sus compañeros, de cara al encuentro ante la Academia Cantolao, correspondiente a la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023. Eso, si es que la jornada no se suspende por falta de garantías.

Onces de Universitario de Deportes

El partido se dividió en dos partes. La primera, con el equipo A, terminó con un 1-0 a favor de Universitario de Deportes. El '11' crema fue con José Carvallo en portería; Hugo Ancajima, Piero Guzmán, Matias Di Benedetto y Nelson Cabanillas en defensa; Rodrigo Ureña (luego entró Jordan Guivin), Horacio Calcaterra y Martín Pérez Guedes en el mediocampo; José Rivera, Andy Polo y Alex Valera en el ataque.

Por otro lado, en la segunda mitad, la victoria fue por 2-0 para la visita. La 'U' alineó con Diego Romero en el arco; Jeremy Navarro, Marco Saravia, José Luján y José Bolívar en defensa; Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Jordan Guivin, José López y Piero Quispe en la medular; con Emanuel Herrera como único punta.

Programación de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 3 de febrero

3:30 pm. Cusco FC vs Sport Huancayo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

11:00 am. Sport Boys vs Unión Comercio - Estadio Alberto Gallardo

1:00 pm. Atlético Grau vs FBC Melgar - Estadio Municipal de Bernal

3:30 pm. Universidad Técnica de Cajamarca vs Cienciano - Estadio Héroes de San Ramón

3:30 pm. Universitario vs Academia Cantolao - Estadio Monumental

7:00 pm. Deportivo Garcilaso vs Deportivo Binacional - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

11:00 am. Deportivo Municipal vs Carlos A. Mannucci - Estadio Iván Elías Moreno

3:30 pm. Sporting Cristal vs Alianza Lima - Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

3:30 pm. Universidad César Vallejo vs Alianza Atlético de Sullana - Estadio Mansiche

Descansa: ADT