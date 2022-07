Alex Valera juega su segunda temporada en Universitario. | Fuente: @Universitario

Universitario de Deportes dio a conocer este domingo que Alex Valera se mantendrá al menos hasta fin de año en el club crema. El director deportivo, Manuel Barreto, señaló que "deportivamente" no se aceptó la transferencia del delantero de 28 años al Al Fateh, donde milita Christian Cueva.

"Deportivamente no aceptamos que sea en este momento la transferencia de Alex Valera, pero que sea en tres meses no hay problema. En este momento no lo podemos reemplazar", señaló Barreto a Gol Perú.

“Si tuviésemos la oportunidad, si hubiese sido hace un mes, de reemplazarlo, no hay ningún problema", agregó sobre los detalles de la decisión de la directiva de Universitario.

En relación del por qué Valera no fue convocado para el choque ante Carlos Stein, Barreto sostuvo: “También está la disposición que muestran los jugadores durante la semana. De acuerdo a esta disposición, el entrenador elige a los mejores 18 para representar a la ‘U’. Esta es la decisión del ‘profe’, cree que estos jugadores son los que mejor dispuestos se mostraron en la semana”, finalizó.



Alex Valera no jugará ante Carlos Stein



El delantero Alex Valera no salió en la lista de convocados para el partido que Universitario de Deportes afrontará este domingo ante Carlos Stein, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022.

A través de sus redes sociales, Universitario dio a conocer que Valera no estará apto de cara a este compromiso en medio de las negociaciones entre el club crema y Al Fateh de Arabia Saudita, que quiere al atacante de 26 años para que conforme una dupla con el volante Christian Cueva.

Se informó días atrás que Carlos Compagnucci, técnico crema, solicitó a la administración de Universitario no concretar el pase debido a que el mercado de pases en el fútbol peruano esta cerrado hasta fin de año y no hay forma de reforzar al plantel para lo que resta del torneo Clausura.





