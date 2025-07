Eduardo López, postulante a administrador de Universitario: "Es el único grande del país, algo que no se explica"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Horas claves en Universitario. Este jueves, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) designará al nuevo administrador de la tienda crema, tras la renuncia de Jean Ferrari.

Uno de los postulantes, entre los seis finalistas, es el mexicano Eduardo López, exfutbolista y quien actualmente es vicepresidente del Mineros de Zacatecas, cuadro del ascenso mexicano. Así, conversó con RPP sobre su candidatura al elenco merengue y habló de sus planes en Universitario de Deportes.

"La realidad es que para mí es un sueño que un gigante como la 'U', en Sudamérica. He tenido para administrar en México, pero ninguno con el proyecto que podemos desarrollar acá en Perú (…) Entiendo el fútbol peruano y eso nos llevó a este camino, creyendo que podemos hacer cosas importantes. Perú es un mercado importante para México. Hubo una plática (con Municipal), pero realmente no procedió. Ahora sí oficialmente buscamos participar en un club como este. No había duda con Universitario", le dijo a 'Fútbol como cancha'.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La palabra de Eduardo López, postulante a administrador de la 'U'. | Fuente: RPP

La postulación de Eduardo López en Universitario

Luego, dio cuenta si es que hay algunas relaciones en el fútbol peruano, en el contexto de su postulación a la escuadra estudiantil.

"Nadie nos trae. Hicimos buenas relaciones con temas de fútbol y laborales: Felipe Cantuarias. Hay un vinculo no mío, de un allegado a mí en México. Nos ha mostrado el fútbol peruano, pero nada que ver. Sé que trabajo en Sporting Cristal, pero no tiene nada que ver en esto", indicó.

Posteriormente, el postulante al cargo de administrador de Universitario dio cuenta de la actualidad en la que se encuentra el Mineros de Zacatecas.

"En México nos cerraron el ascenso desde el 2019 y actualmente luchamos con el TAS para recuperar lo que es nuestro. Nos dan un subsidio económico y nosotros lo usamos para crecer con una ciudad deportiva, que incluso ha recibido a Chivas. El proceso de ventas de jugadores, más alá de un contexto difícil, lo tenemos en más de 2 millones de dólares a Pachuca", agregó en la entrevista.

Lo que planea López para la 'U'

Posteriormente, declaró respecto a si es que se van a mantener los puestos deportivos, entre ellos los de Álvaro Barco y Antonio García Pye.

"Actualmente se tiene con la estructura actual y no se piensa mover. Obvio que venimos a fortalecer el área de scout, las instalaciones de Campo Mar y con los que esperamos contar. Vendría como un asesor deportivo y yo me echaría a un lado de Mineros para hacerme cargo. Queremos continuar y reconocemos las cosas que ha han hecho en los últimos tiempos. Optimizar lo que se tenga que optimizar", apuntó.

Por último, agregó que Universitario "es el único grande del país". "Viví el Monumental y me pareció increíble. Es algo que no se explica. Es algo de lo que me gustaría empaparme. Estoy convencido a querer y formar parte de la historia", agregó.

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.