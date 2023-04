Universitario está en los primeros lugares de la Liga 1. | Fuente: @Universitario

Uno de los cambios de Jorge Fossati en Universitario no solo fue a nivel táctico con la línea de tres al fondo. Y es que el técnico varió de capitán: la cinta pasó de José Carvallo a Aldo Corzo.

El lateral derecho de Universitario de Deportes se convirtió en el referente en el campo de juego en lo que va de temporada de la Liga 1 Betsson. Por ello, RPP Deportes conversó con Carlos Galván, exjugador, capitán y campeón con la tienda crema, quien comentó esta situación en el primer equipo de la 'U' de Fossati.

"A mí me parece que no hace falta una cinta para ser capitán. Uno es líder con cinta o sin ella. Por cualquier parte del mundo hay arqueros capitanes, volantes, laterales y hasta delanteros. Pienso que no influye mucho eso. Ya es decisión del entrenador", sostuvo el exzaguero central de Universitario.

Universitario y la transición de capitanes en el Apertura

La palabra de Galván por el momento de la 'U'. | Fuente: RPP

Luego, dio algunas diferencias sobre cómo es que se determina la capitanía en diversas regiones en el mundo del fútbol.

"Esto es más en Sudamérica porque en Europa se respeta el tiempo que estuviste en el club. Acá capaz por un liderazgo o porque al DT le gusta una persona u otra. Llevar la cinta no influye mucho. Es una responsabilidad extra sí, porque los jugadores se fijan en ti. Hay que saber hablarle al árbitro. Hay detalles también dentro del vestuario.

Por último, elogió la llegada de Jorge Fossati a Universitario. El entrenador charrúa ha puesto a su conjunto en el segundo lugar del Torneo Apertura.

"Hay una racha positiva. Ya son casi diez años sin ser campeón y hoy se creó una nueva ilusión con los jugadores. Fossati le dio una nueva identidad al equipo con una táctica nueva", indicó.

Lo que le viene a Universitario de Deportes

De otro lado, la 'U' chocará este domingo contra Deportivo Municipal en Villa El Salvador en el marco de la jornada 12 del Apertura de la Liga 1.

Posteriormente, recibirán al brasilero Goiás en el Estadio Monumental de Ate por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. En la primera jornada le ganaron 1-0 a Gimnasia en La Plata.

