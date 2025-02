Fabián Bustos: "Hubo un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes dejó escapar en los últimos instantes un resultado importante durante su estreno en la Liga1 Te Apuesto 2025. Cuando se jugaban los descuentos, un error del arquero Sebastián Britos llevó a que Comerciantes Unidos anote el 1-1 en la altura de Cajabamba, evitando así el triunfo crema.

La ‘U’ se puso en ventaja a través del mediocampista ecuatoriano Jairo Vélez, pero Matías Sen colocó la igualdad para el dueño de casa. El entrenador Fabián Bustos expresó su desazón por el desenlace del compromiso.

“Molesto porque creo que el equipo mereció ganarlo. Fuimos superiores, tuvimos un segundo tiempo mejor que el primero. Al no finalizarlo en la última jugada lo perdimos por error nuestro”, indicó el estratega argentino.

Bustos y los errores de Universitario

En el último minuto de tiempo agregado, Comerciantes Unidos llegó a área de Universitario con un largo centro enviado desde el sector derecho. Sebastián Britos falló al intentar despejar el esférico, el cual fue tomado por Alexander Lecaros. Tras mandar un pase rasante al área, Matías Sen convirtió el gol definitivo.

No obstante, para Fabián Bustos dicha acción se produjo con errores acumulados del colectivo de la ‘U’.

“Hay que trabajarlo y corregirlo. Primero, tuvimos la pelota nosotros y no podemos perderla en ataque fácil; segundo, no debemos dejar que el lateral progrese solo y tire un centro con una pelota larga; tercero, no tenemos que salir mal; cuarto, hay que tomar las marcas… un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada”, puntualizó.

Universitario va al Monumental

La ‘U’, quien retornó el mismo domingo a Lima, inicia ya con su preparación para el partido por la segunda fecha del Torneo Apertura en la Liga1 2025. Los merengues se medirán a Cienciano en el Estadio Monumental, el sábado 15 de febrero (7:30 p.m.).

“Creo que sí fue un buen partido. Tenemos que seguir mejorando seguramente. La seguidilla de partidos o la continuidad de partidos va a hacer que el timing de los futbolistas esté mucho más a tope. Pero creo que en líneas generales se hizo un partido correcto”, opinó el administrador Jean Ferrari sobre el debut oficial de Universitario en la temporada.

Con Fabián Bustos durante el año pasado, la ‘U’ ganó todos sus partidos que se jugaron en el Monumental por la Liga1. El invicto de los cremas en su casa se registra desde marzo del 2023.