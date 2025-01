Fabián Bustos: "No entiendo las críticas de la gente de la 'U' a esta directiva, que es bicampeona y con récords"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se quedó con el triunfo en la Noche Crema 2025, al imponerse por 2-1 a la Selección de Panamá en el Estadio Monumental, con goles de Paolo Reyna y José Rivera. En el reencuentro con sus hinchas, los merengues cumplieron con el resultado durante la presentación de su plantel.

“Muchas cosas buenas, el equipo corrió 11 kilómetros en promedio, compitió bien contra una selección. Merecimos el resultado, aunque no era tan importante, sí lo era el funcionamiento y el equipo se entregó por completo. Los nuevos van adaptándose y vamos creciendo. Cualquiera puede jugar”, declaró el entrenador Fabián Bustos.

Críticas al plantel de Universitario

El argentino Fabián Bustos se refirió a los cuestionamientos recibidos por la conformación de la plantilla de Universitario para la temporada 2025. Al club le interesó la contratación del atacante Raúl Ruidíaz, que finalmente no se concretó por diferencias entre las partes, y mantiene la intención de incorporar al ecuatoriano José Carabalí, quien el último año militó en el fútbol japonés.

“Se cuestiona a Jean Ferrari y Manuel Barreto con el armado del plantel, que faltan jugadores… Universitario ha sido bicampeón, récord de triunfos en el fútbol peruano, récord de la defensa que menos goles le han hecho en 100 años. No entiendo a la gente de la ‘U’, no hablo de las críticas que pueden venir y siempre van a estar, pero no comprendo que influencers, periodistas, exjugadores, directivos o entrenadores cuestionen lo que hace esta dirigencia, que debe ser las mejores que ha tenido la ‘U’, que ha sido bicampeón en el centenario, que hizo marcas que no se lograron en 100 años. Eso no puede ser posible”, dijo el estratega crema.

“Se cuestiona a mi jefe en este caso con las cosas que se han hecho, obviamente no son perfectos y hemos cometido errores, a lo mejor la contratación de un jugador, pero si eres bicampeón en el centenario y con toda la presión que había y marcando récords, no puedes cuestionar, tienes que apoyar. Hablo de nuestra gente, los que no son de la ‘U’ tienen todo el derecho de decir lo que quieran”, enfatizó Bustos sobre la última campaña de Universitario en la Liga1 bajo su mando.

Lionel Messi, el rival de Universitario

El próximo reto para Universitario antes de su debut oficial en la Liga1 Te Apuesto será el amistoso contra el Inter Miami de la MLS, elenco con grandes figuras y en el que resalta la presencia confirmada de Lionel Messi.

"Hermoso para Perú y Sudamérica. Viene Messi y un gran equipo, que sea una fiesta, la hinchada de la ‘U’ se lo merece. La gente que tal vez no sea de Universitario y va a venir por lo importante del partido, también se lo merece y ojalá haya estos eventos muchas veces más con otros equipos también porque es lindo para que mejoremos. El nivel en la Noche Crema fue de un ritmo internacional, un equipo con intensidad, ellos eran más rápidos que nosotros, tuvimos que correr mucho y nos dominó por momentos. Esas son las cosas que nos hacen crecer”, finalizó Fabián Bustos.