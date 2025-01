Fabián Bustos sobre Miguel Trauco en Alianza: "Los jugadores que hemos llamado están acá"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se alista para la 'Noche Crema 2025'. Además de presentar al plantel para la presente temporada, también servirá para enfrentar a la Selección de Panamá, en el primer amistoso internacional del vigente bicampeón nacional.

Al término de los entrenamientos, el entrenador crema Fabián Bustos se refirió a la actualidad de su plantel y a la vez fue consultado sobre Miguel Trauco, que tras conocerse su fichaje a Alianza Lima, señaló que en la 'U' no se habían comunicado para ficharlo en 2025.

Bustos consideró que solo habla de jugadores de su plantel o representantivos. "Primero, yo hablo de los jugadores que tengo yo. Para mí, representativo significa ser campeón, histórico, hablo de los que tengo acá. Los jugadores que hemos llamado están acá", mencionó.

Para este año, Universitario decidió la renovación de la banda izquierda de su equipo, ya que Paolo Reyna y César Inga son las novedades en ese sector tras la salida de Nelson Portocarrero y del ecuatoriano Segundo Portocarrero.

La palabra de Miguel Trauco en Universitario

A su llegada a Lima el 5 de enero, el jugador de la Selección Peruana fue consultado si le duele que Universitario no haya decidido ficharlo en esta temporada.

"En su momento no lo pensaba, porque no pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que era una oportunidad nunca se comunicaron conmigo. Me duele", puntualizó.

Resaltó su profesionalismo a pesar de ser confeso hincha de Universitario. "Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la 'U'", comentó.