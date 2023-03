Universitario utilizó el sistema 1-3-5-2 en el debut de Jorge Fossati ante Cienciano | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes sacó adelante el partido de debut del técnico Jorge Fossati, donde una de las principales novedades que mostraron los cremas fue un nuevo sistema de juego. El uruguayo apostó por el 1-3-5-2 y consideró que se decidió por este plan debido a la respuesta que encontró en el plantel.

“Hace 15 días, si me decían que cogía un equipo y me animaba a cambiar esa línea de 4, yo diría que no. Viendo luego las características del plantel, noté un equipo que quiere mucho, pero vi que también puede. Nos atrevimos a hacer una modificación. Entiendo que haya sorprendido, es demasiado riesgoso, pero tampoco es que hayamos hecho algo loco”, señaló en entrevista con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias.

Una de las variantes por la que apostó Jorge Fossati fue la inclusión de Aldo Corzo como stopper derecho. Asimismo, utilizó a Andy Polo y Nelson Cabanillas como carrileros.

“Que Aldo pase a jugar de zaguero ya sucedió en la Selección Peruana. Que Polo juegue un poco más atrás, es algo diferente, pero también es por la banda. La diferencia es que como extremo a veces pasa a ser volante o lateral. Polo es un jugador inteligente, que está muy bien físicamente, por eso nos atrevimos. Entrenando durante poco tiempo, el equipo transmitió que se sentían cómodos con el sistema”, explicó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Universitario no recibió remates directos a portería por parte de Cienciano | Fuente: Universitario

El sistema de Fossati en Universitario

Jorge Fossati recalcó que no presionó a la plantilla para adaptarse al sistema de juego que es de su preferencia y señaló que los futbolistas lucieron cómodos con ese plan antes del choque contra Cienciano.

“Puedes tener una idea, pero si el jugador no se siente cómodo, mejor no lo hagas. En ningún momento los jugadores nos mostraron que no estuvieran cómodos”, dijo.

El próximo partido de Universitario será este lunes en la altura de Cusco ante Binacional por la Liga 1 Betsson. Sobre cambiar el sistema de juego, el uruguayo dijo que “vamos a ir definiéndolo viendo la recuperación de los futbolistas. Estamos a contrarreloj. Nuestra idea es que jugamos ante Cienciano el partido más importante del año. Ya con los jugadores en el hotel, sacamos las conclusiones del partido ayer y desde ya nosotros como comando técnico estamos trabajando en el cotejo del lunes. Sabemos lo que es Cusco, vamos a empezar a saber más detalles de Binacional”.

“Primero definimos el plantel y luego el equipo. También viendo el estado de cada futbolista. Hoy tenemos a Cabanillas afuera, pero mañana veremos. En principio no va a estar. Yo no considero que un sistema sea más o menos ofensivo o defensivo que otro, lo que considero es que la propuesta la hacen los jugadores que se utiliza y la idea del plan en general. Si después lo distribuyen de una manera u otra, eso no es lo importante”, añadió.

Aldo Corzo llevó la cinta de capitán de Universitario en el debut de Fossati | Fuente: Universitario

Cambio de capitán

Jorge Fossati ya había anticipado que prefería cambiar de capitán en los partidos de Universitario. Así, se refirió a la respuesta de José Carvallo con la decisión y su elección por Aldo Corzo.

“Valoro mucho lo de José. No tiene nada que ver esto con Carvallo, sino con la filosofía que tengo. Fui arquero por 20 años, muchos de esos años fui capitán. Por eso lo preferí así. Carvallo lo tomó bien, como el líder que realmente es. Elegí a Aldo Corzo porque es otro de los referentes del plantel, que ya fue capitán. No le doy tanta importancia como otras personas lo pueden hacer. Para el tema de los líderes no hay uno solo y no interesa si tiene la cinta o no. El lugar de José dentro del grupo él lo sigue ocupando, lejos de separarlo, lo voy a motivar para que siga en ese rol”, puntualizó.





¡Desde este lunes 13, no te pierdas FÚTBOL COMO CANCHA en la multiplataforma de RPP! El 'Tanke' Arias, Alan Diez, Andrea Closa y Paul Pérez te contarán todas las novedades del fútbol peruano y mundial en RPP Radio y Televisión. No te pierdas FÚTBOL COMO CANCHA a las 2 de la tarde por la multiplataforma de RPP.

NUESTROS PODCAST

Nuevo medicamento reduce el colesterol y puede reemplazar a las estatinas

Los medicamentos conocidos como estatinas son el tratamiento de primera elección para el colesterol alto, pero millones de personas que no pueden o no quieren tomar esas píldoras debido a los efectos secundarios pueden tener otra opción.