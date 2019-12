Gregorio Pérez tuvo su última experiencia como DT en el Independiente Santa Fe. | Fuente: EFE

Gregorio Pérez fue anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes con miras al próximo año. Y tan solo horas después de esta comunicación, 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias habló con el estratega uruguayo, quien dio a conocer que se siente muy orgulloso de entrenar a una entidad de mucha historia como lo es la crema.

"Siento una gran felicidad y orgullo, no es poca cosa para mí ser el responsable de una institución tan prestigiosa y valiosa como Universitario de Deportes. Tuvimos varias horas de reunión y conocimiento con el gerente deportivo Jean Ferrari, aunque hoy recibí esta noticia", dijo.

Por otro lado, Gregorio Pérez nombró la cantidad de años que lleva Universitario de Deportes sin ganar título y destacó la importancia de conseguir buenos resultados para ponerle fin a esa sequía durante el 2020.

"Lo más importante es ganar; si no ganamos, no se logra el objetivo: campeonar. Con respeto digo que acá hay una realidad que no está ajena. Lamentablemente, hace 6-7 años que Universitario de Deportes no es campeón por distintas circunstancias y tampoco ha tenido la posibilidad de avanzar en Libertadores ni Sudamericana. Es un equipo grande y con obligaciones, décadas atrás los recuerdo como protagonistas", sentenció.