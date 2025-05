Jean Ferrari desestima cualquier tipo de sanción contra el Monumental: "Es un tema interno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, negó cualquier posibilidad de que el Estadio Monumental sea sancionado por los hechos ocurridos tras el encuentro con Alianza Atlético.

En entrevista con Fútbol como cancha de RPP, el exfutbolista indicó que no amerita una sanción contra el coloso de Ate porque los hechos sucedieron después del partido y no estuvo dirigido contra hinchas de otro equipo.

"En realidad no, porque no creo que amerite. Acá no se ha tirado bengalas al campo, acá no se ha apagado la luz, acá no se han tirado pilas, no han tirado llaveros, no han tirado botellas. Así que no ha sido algo dirigido en contra el equipo rival. Esto ha sido un tema interno, donde nosotros estamos viendo el tema de manera interna", indicó en un primer momento.

"No ha sido tampoco en un partido o apenas terminó el partido. Eso ha sido pospartido, después de 30 minutos, donde nuestros futbolistas han empezado a hacer el entrenamiento correspondiente de preparación previo a lo que será el partido por Copa Libertadores", complementó.

Comunicación con Policía

Por otro lado, Jean Ferrari indicó que ha tenido comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni con la Municipalidad de Ate. Pero sí aseguró que conversó con la Policía Nacional (PNP) para presentar la denuncia contra los responsables de los actos ocurridos en el estadio.

"Solamente hemos tenido conversación con la Policía Nacional. (Municipalidad de Ate) No tiene mayor injerencia en este tema porque, como te digo, es un tema pospartido de fútbol", finalizó Jean Ferrari para RPP.