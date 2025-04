Jean Ferrari sobre el posible retorno de Jorge Fossati: "Hoy las posibilidades se abren a todos los entrenadores"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Ferrari y la opción de Jorge Fossati en Universitario. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario

Universitario busca entrenador. Este lunes se oficializó la salida de Fabián Bustos, quien será nuevo estratega del Olimpia de Paraguay.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, Jean Ferrari, administrador del cuadro Crema, indicó que aún no ha habido acercamientos con las posibilidades que se manejan para ser nuevo técnico de la 'U'.

"A estos minutos de la tarde, todavía no tenemos acercamientos con las posibilidades que se están manejando. Iremos evaluando con Manuel (Barreto) para poder, una vez tengamos definidos los perfiles, empezar con las entrevistas y, a partir de ahí, tomar la decisión, aseguró.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Jorge Fossati es una opción?

En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de que Jorge Fossati vuelva al banquillo, dijo que tanto él como otros entrenadores tienen opciones.

"Hoy, las posibilidades se abren para todos los entrenadores que calcen dentro del perfil de lo que nosotros tenemos impregnado en el estilo", dijo al inicio.

"En ese sentido, se abren las posibilidades para todos. Eso no significa de que haya alguna prioridad con algún entrenador, sino que vamos a hacer un análisis minucioso y tratar de minimizar el margen de error para poder tener un entrenador versátil, muy con el perfil de Fabián", enfatizó.

¿Cómo es la relación con Jorge Fossati?

Por último, habló sobre cómo es la relación con Jorge Fossati. El exfutbolista indicó que siempre fue buena y que en ningún momento se llevó mal con el uruguayo.

"La relación con Jorge (Fossati) es muy buena. Nos llamamos cada tanto, hablamos de fútbol cada tanto. Lo llamo a Sebastián Avellino cada tanto. Tenemos muy buena relación, muy buena comunicación", indicó en un primer momento.

"Bueno, en estos momentos no hemos vuelto a comunicarnos. Seguramente, me llamará, como también me manda mensaje Gregorio (Pérez) cada tanto. Seguramente, lo hará en el trascurso de esos todos días. La relación que tengo con los entrenadores es muy buena", enfatizó.