Jean Ferrari sobre la situación de Marco Saravia: "No saldrá libre de ninguna manera si es para jugar en la Liga1"

Decisión tomada. Jean Ferrari, saliente administrador de Universitario de Deportes, afirmó que Marco Saravia puede salir libre del cuadro Crema siempre y cuando firme por un equipo del exterior.

En conversación con el programa Diego y Talía, el exfutbolista explicó que el defensor central pidió salir de Cusco FC y regresar a la 'U'. Además, aseguró que no saldría libre de ninguna manera para jugar en un equipo de la Liga1.

"El jugador se comunica con nosotros y nos dice que ya no quiere seguir allá. Al volver a la 'U' tampoco podría jugar, pero tiene unas propuestas de afuera. Para él sería más fácil si queda libre (...) Si es para afuera, no hay problema de dejarlo libre, pero si es para el medio local, libre no saldrá a ningún lado", indicó en un primer momento.

"Libre, no hay forma. Para ello, se hubiera quedado mejor en Cusco FC. Acá no me parece correcto, porque también tuve la oportunidad de hablar con la gente de Cusco FC. No me gusta la forma en la que se han expresado. Nosotros no hemos querido faltar en ninguna parte del contrato, sino, por el contrario, acá fue el futbolista quien se ha manifestado", finalizó.

Cusco FC podría denunciar a Universitario

A través de un comunicado, Cusco FC informó que podría tomar acciones contra Universitario tras el retorno anticipado de Marco Saravia.

Según informó el cuadro imperial, el retorno del defensor central fue "autorizado bajo una cláusula específica", la cual indica que el futbolista puede retornar a su club de procedencia para que tenga participación activa en el equipo.

En caso no sea así, explicó, Universitario podría incurrir en una infracción grave.

"Cusco FC deja constancia de que cualquier uso distinto al establecido en el convenio incluyendo, pero no limitándose a: cesión a terceros, ausencia de convocatoria regular o participación ocasional del jugador-constituirá una infracción contractual grave", finaliza.