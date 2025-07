Jorge Fossati criticó el arbitraje de la Liga1: "Hubo cosas raras en las últimas fechas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Garcilaso en Cusco y dio un paso importante para ganar el Torneo Apertura 2025. El equipo crema se llevó el triunfo con un gol de Aldo Corzo, que en su momento recibió la confianza de Jorge Fossati. Precisamente las declaraciones del entrenador uruguayo causaron polémica.

En la previa del choque contra Garcilaso, el DT Fossati no ocultó su molestia por los arbitrajes en la recta final del Apertura.

"Venimos a tratar de quedar con el margen suficiente para el último partido, cosa que a mi entender ya deberíamos tener (el Apertura) si no hubiesen pasado cosas raras en las últimas dos o tres fechas", declaró en Liga 1 MAX.

"Cuando hay imágenes y/o audios me parece que aclarar que es lo que pasó, es tratarte de tonto y no eres nada tonto, la gente tampoco por más que a veces quieren vender otra cosa. Lo que pasó pasó y lo vio todo el mundo", agregó.

Fossati no quiso responder a qué partido se refería o el club que supuestamente fue favorecido por los fallos arbitrales.

"No es que considere (que los perjudicaron), lo dicen las imágenes y audios. Cuando hay imágenes y audios, las discusiones se terminan, después hay quienes quieren dar a entender que no es negro, sino blanco. Nosotros como lo tomamos? Tratando de hacer lo nuestro, haciendo lo mejor y está en nosotros resolver los partidos que nos quedan por jugar", puntualizó.

Fossati ya piensa en el final del Apertura

Jorge Fossati ya piensa en el choque ante Los Chankas en el estadio Monumental. "El partido que viene es el más importante del año, siempre lo tomamos igual. En casa contra Los Chankas será así, y ya se está trabajando, no nos permitieron trabajar en la cancha, pero pensamos en recuperarnos y en el día a día trabajar detalles para seguir creciendo y llegar a este último partido del Apertura en las mejores condiciones", comentó.

Para finalizar, el experimentado entrenador aseguró que sería un erroir pensar que la 'U' ya ganó el Torneo Apertura.

"Me parecería un erro garrafal, de tontos, pensar que esto ya se ganó. Cuando habíamos sacado 5 puntos al segundo y 6 al tercero, y si no ganábamos hoy, no sé quién era líder. Puedo asegurar que daremos el 101% de nosotros", concluyó.