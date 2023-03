José Carvallo lleva tres etapas en Universitario. | Fuente: @Universitario

Jorge Fossati fue elogiado por la dirigencia de Universitario de Deportes en su presentación como entrenador del cuadro crema, que busca un título en el fútbol peruano. No gana desde el campeonato 2013.

Entre otros temas, el exDT de LDU de Ecuador dejó en claro que prefiere que el capitán de Universitario no sea el arquero, que en este caso es José Carvallo desde el 2019.

"Yo fui arquero y capitán y no es lo ideal. Yo prefiero que el capitán sea un jugador de cancha y si es mediocampista mejor. Que el arquero (Carvallo) sea capitán lo hace a veces ir a reclamar a 50 metros de su arco y no me gusta. Lo apliqué siempre", señaló Fossati.

Carvallo es uno de los jugadores más experimentados de Universitario que lleva tres derrotas consecutivas en la Liga 1 2023 ante Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci.

Charla con Gregorio Pérez

"Hablé con Gregorio Pérez antes de venir a Universitario. Él me dejó los mejores consejos del club y siento que la hinchada de la 'U' lo quiere mucho y él a ustedes", señaló Fossati que debutará en el banquillo de la 'U' en el enfrentamiento ante Cienciano por la Copa Sudamericana.

Carrera de Fossati

Jorge Fossati se desempeñó como arquero en su etapa de futbolista. En 1993 inició su ciclo como entrenador en River Plate de Uruguay, pasando también por Peñarol. Estuvo al frente de clubes en ligas de Paraguay, Ecuador, Qatar, Brasil y Arabia Saudita. Además, entre 2004 y 2005 fue el seleccionado de los ‘charrúas’.

Cuenta con 12 títulos a lo largo de su trayectoria, tres de ellos a nivel internacional. Con LDU de Quito ganó la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamerican 2009, mientras que con Al Sadd conquistó la Champions League de Asia en 2011.





