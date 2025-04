Jorge Fossati llegó a Lima para retomar dirección técnica de Universitario: "Venimos con la ilusión del tricampeonato"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de una gran expectativa, el entrenador uruguayo Jorge Fossati llegó a Lima y señaló que se encuentra feliz, pero a la vez sorprendido por su nueva etapa en Universitario de Deportes, club al que sacó campeón nacional en la temporada 2023.

"Todo bien", fueron las primeras palabras de Fossati, que reemplazará al argentino Fabián Bustos, que es nuevo DT del Olimpia de Paraguay.

"Felices por retornar inesperadamente y mañana nos extenderemos más en la presentación. Me sorprendió, yo no tenía que esto podría pasar. Es volver a un club que quiero mucho", agregó.

Cuando fue consultado, sobre si su máxima meta es el tricampeonato nacional con el cuadro crema, sostuvo que "la 'U' no se puede tener objetivos pequeños, y por supuesto con todo respeto a los rivales, estando en la 'U' no se puede pensar otra cosa. Se dará o no se dará porque también hay rivales. Venimos con esa ilusión", puntualizó.

